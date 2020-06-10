إصابات كورونا اليومية في الأرجنتين تتجاوز حاجز الـ1000

واصلت معدلات الإصابات الجديدة ارتفاعها، وسجلت الأرجنتين أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.

وأكدت الأرجنتين ارتفاع معدلات الإصابات الجديدة بعد أيام من تمديد إجراءات العزل العام في العاصمة بوينس آيرس بؤرة تفشي الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الأرجنتينية 1141 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 24 حالة وفاة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 24761 حالة والوفيات إلى 717 حالة منذ بدء تفشي المرض في أوائل مارس.

المصدر: رويترز