نيجيريا.. مقتل 59 شخصا على يد إرهابيي "داعش"

نقلت "فرانس برس" عن مصادر محلية شمال شرقي نيجيريا، أن مسلحين من تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا هاجموا قرية في شمال شرق نيجيريا يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 59 شخصا.

وشهدت الأشهر الأخيرة، زيادة كبيرة في الهجمات على المدنيين في شمال نيجيريا.

وسجل أكبر عدد من الهجمات في ولايات زمفار وكادونا وسوكوتو وكاتسينا.

ويأخذ قطاع الطرق رهائن للحصول على فدية، ويختطفون الماشية، ويخيفون السكان، ويفرضون عليهم الضرائب بطلبات مختلفة.

المصدر: الفرنسية