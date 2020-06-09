تحذيرات جمهورية لترامب من تقليص القوات في ألمانيا

حذر أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، من تقليص عديد القوات الأمريكية في ألمانيا، معتبرين أن ذلك سيعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر وسيعزز مواقع روسيا.

وأعرب الأعضاء الجمهوريون في لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء خطط الإدارة الأمريكية لتقليص القوات في ألمانيا، معتبرين أن "مثل هذه الخطوات قد تلحق أضرارا جسيمة بالأمن القومي الأمريكي وستعزز مواقع روسيا".

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وأضاف النواب: "نحن على قناعة بأن الحلفاء في الناتو، مثل ألمانيا، يجب أن يساهموا أكثر في جهودنا الدفاعية المشتركة. وفي الوقت ذاته نعرف أن تمركز قواتنا على الخط الأمامي منذ الحرب العالمية الثانية ساعد في تجنب حرب عالمية جديدة، والأهم من ذلك أنه ساعد في جعل أمريكا أكثر أمانا".

واعتبر النواب أن روسيا "تشكل تهديدا" على أوروبا، وأن خفض الالتزامات الأمريكية ضمن حلف الناتو "سيشجعها على المزيد من العدوان"، حسب تعبيرهم.

ودعا النواب الرئيس ترامب لرفض أي مقترحات بشأن تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.

المصدر: RT