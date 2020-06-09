بايدن: ترامب يلجأ لنظريات المؤامرة دفاعا عن الشرطة

انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة جو بايدن الرئيس دونالد ترامب، متهما إياه بإساءة استخدام السلطة والاستعانة بنظريات المؤامرة للدفاع عن الشرطة.

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات بايدن تعليقا على تغريدة نشرها ترامب في وقت سابق دافع فيها عن شرطيين اعتديا على متظاهر مسن خلال احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في مدينة بافالو، مما تسبب بإصابته.

وانتقد بايدن رئيس البلاد عبر حسابه في "تويتر"، مستخدما عبارات دينية، وقال: "لقد قال والدي إنه لا توجد خطيئة أكبر من إساءة استخدام السلطة. سواء كان ضابطا يصيب المتظاهر السلمي حتى ينزف، أو رئيسا يدافع عنه بنظرية المؤامرة التي شاهدها على شاشة التلفزيون".

My Dad used to say there's no greater sin than the abuse of power.



Whether it's an officer bloodying a peaceful protester or a President defending him with a conspiracy theory he saw on TV.



I'm a Catholic – just like Martin. Our faith says that we can't accept either. — Joe Biden (@JoeBiden) June 9, 2020

واستذكر بايدن في تغريدته مارتن لوثر كينغ الابن، المناضل ضد التمييز العنصري ضد المواطنين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة، الذي قتل عام 1968 على يد رجل أبيض.

وقال: "إنني كاثوليكي مثل مارتن، ويؤكد إيماننا أنه لا يمكننا قبول لا هذا ولا ذاك".

واندلعت موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة ودول أخرى إثر قتل عنصر من الشرطة الأمريكية المواطن جورج فلويد خنقا خلال توقيفه في مدينة منيابولس.

إقرأ المزيد

المصدر: RT



