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بايدن: ترامب يلجأ لنظريات المؤامرة دفاعا عن الشرطة

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بايدن: ترامب يلجأ لنظريات المؤامرة دفاعا عن الشرطة
Reuters
المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، يلقي كلمة خلال مراسم توديع جورد فلويد
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انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة جو بايدن الرئيس دونالد ترامب، متهما إياه بإساءة استخدام السلطة والاستعانة بنظريات المؤامرة للدفاع عن الشرطة.

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وجاءت تصريحات بايدن تعليقا على تغريدة نشرها ترامب في وقت سابق دافع فيها عن شرطيين اعتديا على متظاهر مسن خلال احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في مدينة بافالو، مما تسبب بإصابته. 

وانتقد بايدن رئيس البلاد عبر حسابه في "تويتر"، مستخدما عبارات دينية، وقال: "لقد قال والدي إنه لا توجد خطيئة أكبر من إساءة استخدام السلطة. سواء كان ضابطا يصيب المتظاهر السلمي حتى ينزف، أو رئيسا يدافع عنه بنظرية المؤامرة التي شاهدها على شاشة التلفزيون".

واستذكر بايدن في تغريدته مارتن لوثر كينغ الابن، المناضل ضد التمييز العنصري ضد المواطنين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة، الذي قتل عام 1968 على يد رجل أبيض.

وقال: "إنني كاثوليكي مثل مارتن، ويؤكد إيماننا أنه لا يمكننا قبول لا هذا ولا ذاك". 

واندلعت موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة ودول أخرى إثر قتل عنصر من الشرطة الأمريكية المواطن جورج فلويد خنقا خلال توقيفه في مدينة منيابولس.

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المصدر: RT  

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