 
مباشر

إدانة شرطي في نيويورك طرح محتجة أرضا وأهانها

أخبار العالم

إدانة شرطي في نيويورك طرح محتجة أرضا وأهانها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2cr

قال مكتب الادعاء في بروكلين بنيويورك اليوم الثلاثاء، إن السلطات وجهت تهمة جنائية لضابط في شرطة مدينة نيويورك، دفع متظاهرة بقوة حتى سقطت على الأرض أثناء الاحتجاجات.

وأضاف إريك جونزاليس ممثل إدعاء بروكلين، أن الاتهامات الموجهة للضابط فنسنت داندريا البالغ من العمر 28 عاما، شملت جنحة الاعتداء والتسبب في الأذى والتهديد إضافة للمضايقة. 

وقد يكون اعتقال هذا الضابط، هو أول خطوة من نوعها في مدينة نيويورك خلال أسبوعين من الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

واتهام الضابط، متعلق بواقعة حدثت خلال احتجاج في وسط مدينة بروكلين في 29 مايو، بعد أربعة أيام من مقتل فلويد.

ويظهر تسجيل مصور الضابط وهو يدفع بقوة متظاهرة، مما أسقطها بعنف على الأرض ويهينها لفظا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا