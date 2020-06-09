 
مباشر
عاجل
أردوغان: لن نسمح بأن تصبح إدلب بؤرة صراع مجددا

الداخلية الإيرانية: اهتمام الناس بمخاطر فيروس كورونا تراجع بنسبة 70٪

أخبار العالم

الداخلية الإيرانية: اهتمام الناس بمخاطر فيروس كورونا تراجع بنسبة 70٪
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2bn

قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن التقارير الواردة تشير إلى تراجع التزام المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق والمدن بأكثر من 70 في المائة

وأضاف أنه ينبغي للمواطنين التقيد بتدابير الوقاية، ونوه بأن قرارا يتم اتخاذه وتنفيذه من قبل لجنة لمكافحة كورونا على صعيد تخفيف القيود، يقوم على الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية.

إقرأ المزيد
بسبب تفشي كورونا.. إيران تشكل جهاز شرطة لا مثيل له في العالم
بسبب تفشي كورونا.. إيران تشكل جهاز شرطة لا مثيل له في العالم

وحول حجم الإصابات والوفيات بسبب كورونا، أعرب عن أسفه لتزايد نسبة الإصابات والوفيات بكورونا حيث ارتفعت حصيلة الوفيات من 30-34 حالة يوميا إلى 65 - 70 حالة.

المصدر: وكالة فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا