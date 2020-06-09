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النمسا بصدد فتح حدودها مع أكثر من 20 دولة أوروبية

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النمسا بصدد فتح حدودها مع أكثر من 20 دولة أوروبية
Reuters
حدود النمسا مع ألمانيا
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قال مسؤولون إن النمسا بصدد فتح حدودها مع إيطاليا و20 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي في إطار التخفيف من القيود التي فرضتها الدولة على حظر السفر بسبب تفشي كورونا.

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وأفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء بأن النمسا ستعاود فتح حدودها مع إيطاليا وأكثر من 20 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وذلك في خطوة من المفترض أن تخفف التوتر مع روما بعدما اختصت فيينا جارتها الجنوبية بعمليات فحص مستمرة خاصة بفيروس كورونا.

وسادت توقعات واسعة النطاق بألا ترفع النمسا شروط حظرها الصحي بشكل كامل سوى عن الأشخاص الذين يصلون من بعض الأقاليم الإيطالية وليس جميعها.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في النمسا إلى 16,979 فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 672.

المصدر: رويترز

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