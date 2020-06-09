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حاكم نيويورك يطالب ترامب بالاعتذار

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حاكم نيويورك يطالب ترامب بالاعتذار
Reuters
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو
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طالب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، الرئيس دونالد ترامب بالاعتذار عما جاء في تغريدة نشرها بشأن تعامل الشرطة مع متظاهر مسن خلال الاحتجاجات ضد العنصرية.

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وقال كومو اليوم الثلاثاء، إنه فوجئ بمحتوى التغريدة وشعر بالصدمة واصفا قراءة ترامب للحادث بأنها "مقرفة".

وأضاف أن ترامب يجب أن يعتذر عن دفاعه عن شرطيين دفعا المتظاهر البالغ 75 عاما حتى سقط أرضا خلال الاحتجاجات في مدينة بافالو.

وقال ترامب في التغريدة إن هذا المتظاهر "ربما مستفز من حركة ANTIFA"، مشتبها بأنه "سقط أقوى مما تم دفعه".

المصدر: رويترز

 

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