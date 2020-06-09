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موقع عسكري: تركيا أرسلت فرقاطة صواريخ إلى مياه ليبيا

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موقع عسكري: تركيا أرسلت فرقاطة صواريخ إلى مياه ليبيا
Reuters MURAD SEZER
فرقاطة تركية، صورة تعبيرية
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 أفاد موقع BulgarianMilitary المتخصص بالشؤون العسكرية، بأن البحرية التركية أرسلت خلال الساعات الماضية فرقاطة من الدرجة الثالثة من فئة G إلى المياه الإقليمية الليبية.

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ونقل الموقع عن مصادر تركية قولها إن هدف الفرقاطة سيكون تقديم الدعم لجيش حكومة الوفاق الوطني الليبي ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في منطقة سرت شمال ليبيا.

وحسب الموقع، تعد الفرقاطة المذكورة نسخة محدثة من فرقاطات الصواريخ الموجهة من الدرجة الأولى من طراز Oliver Hazard Perry التابعة للبحرية الأمريكية، وهي مصممة بشكل أساسي للدفاع الجوي بتكوين أسلحة تم تحسينه للحرب الشاملة.

وهذه الفرقاطة مزودة بصواريخ RIM-66E-5 أرض جو متوسطة المدى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في تصريح صحفي أمس أن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، سيكون "خارج المعادلة في أي لحظة" في ليبيا.

المصدر: bulgarianmilitary

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