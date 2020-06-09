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ترامب يقدم نظريته لحادث الاعتداء على رجل سبعيني: "سقط أقوى مما تم دفعه"!

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ترامب يقدم نظريته لحادث الاعتداء على رجل سبعيني:
RT
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المتظاهر البالغ من العمر 75 عاما الذي طرحه عناصر الشرطة أرضا في مدينة بافالو بنيويورك، سقط أقوى مما تم دفعه، شارحا وجهة نظره في الحادث.

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وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر" أن "المحتج بافالو الذي دفعته الشرطة يمكن أن يكون مستفزا من حزب ANTIFA. تم دفع مارتن غوغينو البالغ من العمر 75 عاما بعد أن ظهر لمسح اتصالات الشرطة من أجل تشويش المعدات. لقد شاهدته، سقط أقوى مما تم دفعه (..) هل من الممكن يكون فخا؟". 

يأتي ذلك، بعد توجيه تهمة الاعتداء الجسدي من الدرجة الثانية لاثنين من رجال الشرطة الأمريكية، بعد ظهورهما في فيديو يدفعان رجلا مسنا، وهو ما تسبب في إصابته بجروح بالغة.

وأنكر آرون تورغالسكي (39 عاما) وروبرت مكابي (32 عاما) هذه الاتهامات، وأطلق سراحهما دون دفع كفالة، لكنهما يواجهان عقوبة السجن 7 سنوات في حال الإدانة.

وظهر الشرطيان الخميس الماضي في منطقة بافلو في نيويورك يدفعان مارتن غوينغو (75 عاما) الذي سقط أرضا على الرصيف وأصيب بنزيف، نقل على إثره إلى المستشفى بحالة حرجة.

وكان الشرطيان يطبقان قرار حظر التجول المفروض في المدينة على إثر الاحتجاجات التي اندلعت منذ مقتل جورج فلويد.

المصدر:  وكالات

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