بالفيديو..وفاة جندي سابق في الحرب العراقية الإيرانية بإحراق نفسه في ظروف غامضة

لقي أحد قدامى المحاربين الإيرانيين ممن أصيبوا بجروح خلال الحرب العراقية الإيرانية، مصرعه متأثرا بحروق أصيب بها إثر إضرام النار في نفسه في ظروف غامضة.

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وأضرم أحد جرحى الحرب العراقية الإيرانية النيران بنفسه أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى في مدينة كرمانشاه غرب إيران.

خودسوزی یک جانباز مقابل بنیاد شهید کرمانشاه



این فیلم را مخاطبی که در محل بوده، برایم فرستاده. از قضا مدیرکل بنیاد شهید کرمانشاه نیز خبر را تایید کرده و گفته: «او به برای دریافت تسهیلات به بنیاد مراجعه کرده که با وام وی موافقت شده، اما گویا این فرد دارای اختلافات خانوادگی بوده» pic.twitter.com/3R4GZSwXER — مصطفی فقیهی (@Faghihimostafa1) June 8, 2020

وفيما قالت المؤسسة إنه تقدم بطلب للحصول على قرض مالي وتمت الموافقة عليه لكنه مع ذلك أضرم النيران بنفسه بسبب خلافات عائلية.

لكن تقارير صحفية ذكرت أنه أضرم النيران في نفسه وأقدم على هذه الخطوة المأساوية لرفض السلطات طلب القرض الذي تقدم به.

ولا يعد إحراق الذات للاحتجاج على الظروف الصعبة في إيران سابقة.

المصدر:RT