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مكتب الإحصاء البريطاني: سجلنا 64 ألف وفاة زيادة عن المعتاد خلال الجائحة

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مكتب الإحصاء البريطاني: سجلنا 64 ألف وفاة زيادة عن المعتاد خلال الجائحة
Reuters
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أكد خبير مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن البلاد سجلت نحو 64 ألف حالة وفاة زيادة عن المعتاد منذ اندلاع جائحة كورونا هذا العام.

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ويقول خبراء علم الأوبئة إن الوفيات الزائدة، الناجمة عن أي سبب والتي تزيد عن متوسط الوفيات خلال خمس سنوات مضت في نفس الفترة من العام، هي أفضل طريقة لإحصاء عدد وفيات تفشي مرض ما بسببإمكانية مقارنتها دوليا.

وحسب إحصائية وزارة الصحة البريطانية المنشورة أمس الاثنين، بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة 40597 حالة.

فيما أشارت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مصادر رسمية للبيانات الخاصة بالفيروس في البلاد، إلى أن عدد الوفيات المشتبه بها جراء العدوى في بريطانيا تجاوز الـ50000 حالة.

المصدر: رويترز

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