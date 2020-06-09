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السلطة القضائية الإيرانية توضح: الجاسوس اعتقل قبل اغتيال سليماني

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السلطة القضائية الإيرانية توضح: الجاسوس اعتقل قبل اغتيال سليماني
RT Nazanin Tabatabaee WANA
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أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية بيانا توضيحيا، أكد فيه أن جميع المراحل القضائية لملف جاسوس الموساد و"السي آي إي" تمت قبل اغتيال قاسم سليماني.


واعتبر البيان أن "لا صلة لهذا الملف بالعملية الإرهابية التي نفذتها الإدارة الأمريكية ضد قاسم سليماني قائد فيلق القدس".

وتابع البيان أن حكم الإعدام الأولي بحق محمود إسماعيلي مجد صدر في 25 أغسطس 2019.

وفي السياق قال مدير وكالة أنباء "میزان" التابعة للسلطة القضائية: الجاسوس محمود إسماعيلي مجد كان في السجن عند اغتيال قاسم سليماني وليس هو من قدم المعلومات حول وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار بغداد.

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وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أعلن اليوم عن الحكم بالإعدام على المواطن محمود إسماعيلي مجد بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية CIA.

المصدر: RT

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