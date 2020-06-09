لوكاشينكو يحذر من أن بعض الراغبين بشغل منصب رئيس بيلاروس يدعون لمذبحة

حذر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، من أن بعض الراغبين بشغل منصب رئيس البلاد، يخططون "لتشكيل مجموعات من المسلحين، الذين سينفذون مذابح دامية".

وقال لوكاشينكو، خلال لقاء مع قادة الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية في البلاد: "في البداية، سيتمادى ممثلو بعض مجموعات المبادرة، في حق الاعتصام والتظاهر، بهدف زعزعة الوضع الاجتماعي - السياسي، ثم سيشكلون جماعات من المسلحين الذين سيرغبون بتنظيم مذبحة في الساحات".

وأضاف رئيس بيلاروس: "الرد سيكون واحدا. وأنتم تذكرونه بشكل جيد جدا".

وأشار لوكاشينكو، إلى أن "الأحداث تتطور وفق سيناريو واحد معد مسبقا، وكل المشاركين فيها ليسوا إلا منفذين، يتلقون المال من أسيادهم".

ونوه بأن التكنولوجيات الانتخابية الحديثة المستخدمة، لا تتميز بالنزاهة. وقال: "لقد مررنا عبر ذلك سابقا. ولم نسمح بنشر الفتنة وتقسيم المجتمع. والآن لن نسمح بذلك".

المصدر: إنترفاكس