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لم يكن رجلا عاديا.. الكشف عن سيرة رجل اخترق بسيارته مسيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة

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لم يكن رجلا عاديا.. الكشف عن سيرة رجل اخترق بسيارته مسيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة
Reuters Henrico County Sheriff’s Offic
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كشفت السلطات الأمريكية أن الرجل الذي دهس بسيارته مجموعة من المتظاهرين في ولاية فرجينيا يوم الأحد، زعيم لتنظيم "كو كلوكس كلان" العنصري اليميني المتطرف.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أمس الاثنين عن مدعي مقاطعة هنريكو الكومنولث في الولاية، أن هاري روجرز (36 عاما) اعترف بأنه زعيم التنظيم في فيردجينيا ومن دعاة الفكر الكونفدرالي، وهو فكر طوره أنصار العبودية في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر.

يُتهم روجرز بمحاولة جرح أشخاص عن سبق الإصرار، والجناية والاعتداء بالضرب، ومثل أمام المحكمة أمس الاثنين على أن تعقد جلسة المحاكمة التالية في 18 أغسطس.

وكانت الشرطة قد ذكرت أن روجرز سرّع سيارته ليصدم بها المشاركين في مسيرة ضد العنصرية، مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين.

وقع الحادث على خلفية المظاهرات العارمة التي اجتاحت الولايات المتحدة تحت شعار "حياة السود مهمة" بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد إثر اعتقال الشرطة له بعنف في مدينة منيابوليس الشهر الماضي.

المصدر: CNN

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