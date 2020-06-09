أردوغان: سأبحث مع بوتين التطورات في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات الأخيرة في ليبيا، وكان بحث هذه التطورات مع الرئيس الأمريكي ترامب.

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وذكر أردوغان في مقابلة تلفزيونية أنه تناول الملف الليبي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "قد يتم إخراج (قائد الجيش الليبي خليفة) حفتر من العملية (الانتقالية بليبيا) في أي لحظة، فالتطورات تشير إلى ذلك".

وأردف "عقب مباحثاتي مع ترامب، قد تبدأ صفحة جديدة في المسار بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث توصلنا لبعض التفاهمات".

واستطرد "سيكون لدي مباحثات مع السيد بوتين أيضا، كان لديه تصريح بعدم وجود جنود روس هناك، أود التحدث إليه".

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه بحث مع ترامب أيضا ملف منتسبي منظمة "غولن" الإرهابية المتواجدين في الولايات المتحدة.

وأضاف "نقلت إليه أسماء منتسبي المنظمة، وأبلغني بأنه سيطلع على المعلومات التي أرسلتها له وسوف يقوم بالعمل اللازم".

المصدر: "الأناضول"