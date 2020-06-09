الديمقراطيون يطالبون ترامب بتفكيك السياج حول ساحة لافاييت قرب البيت الأبيض

طالب مشرعون من الحزب الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يتم فورا تفكيك السياج الذي أقيم الأسبوع الماضي حول ميدان لافاييت في واشنطن، بسبب الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.

وقالت الخدمة الصحفية لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الاثنين، إن بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بعثا برسالة إلى ترامب، جاء فيها أن "ساحة لافاييت يجب أن تظل، رمزا للحرية والانفتاح، وليس مكانا يرتجف فيه رئيس البلاد، خوفا من المتظاهرين الذين يطالبون بالعدالة".

وأضافت الرسالة: "ندعو أن يتم على الفور، فتح ساحة لافاييت للجمهور"، وأشارت الرسالة إلى أن هذه الساحة كانت دائما مكانا يمكن للأمريكيين التجمع فيه وممارسة حقوقهم الدستورية في المنطقة المجاورة مباشرة للبيت الأبيض.

وشددت على أن "تحويل هذه الحديقة الفريدة الواقعة في قلب عاصمة بلادنا إلى شيء مشابه لمنطقة عسكرية، يحرم المواطنين من الوصول إلى الحديقة ويرسل إشارات مرعبة جدا للجمهور الأمريكي والناس في جميع أنحاء العالم".

المصدر: تاس