جونسون: وفاة جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها

اعتبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن وفاة الأمريكي جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها، وعلى الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لمحاربة التمييز ضد السود والأقليات العرقية.

وقال جونسون في بيان مصور عبر "تويتر" أمس الاثنين: "نحن من نقود ومن نحكم لا يمكننا ببساطة تجاهل هذه المشاعر".

وأضاف أن بريطانيا خطت خطوات كبيرة في معالجة العنصرية، لكن يجب عليها أيضا "الاعتراف صراحة بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للقضاء على التمييز وخلق الفرص".

Let us work peacefully and lawfully to defeat racism and discrimination wherever we find it, and let us continue to work together as we put Britain back on its feet. pic.twitter.com/onUqXbcCGB — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 8, 2020

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وأثارت وفاة فلويد مظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجا على وحشية الشرطة. وشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: "رويترز"