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جونسون: وفاة جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها

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جونسون: وفاة جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها
Reuters Peter Nicholls
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اعتبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن وفاة الأمريكي جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها، وعلى الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لمحاربة التمييز ضد السود والأقليات العرقية.

وقال جونسون في بيان مصور عبر "تويتر" أمس الاثنين: "نحن من نقود ومن نحكم لا يمكننا ببساطة تجاهل هذه المشاعر".

وأضاف أن بريطانيا خطت خطوات كبيرة في معالجة العنصرية، لكن يجب عليها أيضا "الاعتراف صراحة بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للقضاء على التمييز وخلق الفرص".

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وأثارت وفاة فلويد مظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجا على وحشية الشرطة. وشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: "رويترز"

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