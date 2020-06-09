وزير العدل الأمريكي: تم نصح ترامب بالاختباء في الملجأ خلال الاحتجاجات

أوصى عناصر المخابرات الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، خلال الاحتجاجات أمام البيت الأبيض في أواخر مايو الماضي، بالاختباء في ملجأ تحت الأرض.

وقال وزير العدل النائب العام للولايات المتحدة وليام بار، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تم بثها الاثنين: "كل شيء كان سيئا، لدرجة أن الاستخبارات الأمريكية أوصت بأن يتوجه الرئيس إلى القبو".

وأضاف الوزير: "لا يمكننا السماح بمثل ذلك في البلاد".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أن ترامب نزل في ليلة 30 مايو ليختبأ في ملجأ تحت الأرض في وسط واشنطن، خلال أعمال الشغب قرب البيت الأبيض.

ولم يؤكد الرئيس الأمريكي نفسه، في مقابلة مع مراسلي شبكة "فوكس نيوز" يوم 3 يونيو، هذه المعلومات، واكتفى بالقول إنه "نزل إلى هناك خلال النهار".

وأكد ترامب أنه كان في الملجأ "لفترة قصيرة جدا وبشكل أساسي للتفتيش".

المصدر: تاس