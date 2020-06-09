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شركة الصين للاتصالات تطالب بعدم منعها من العمل في الولايات المتحدة

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شركة الصين للاتصالات تطالب بعدم منعها من العمل في الولايات المتحدة
Globallookpress Long Wei
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وجه الفرع الإقليمي لشركة الصين للاتصالات في الولايات المتحدة طلبا إلى لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية بعدم منع الشركة من العمل في أمريكا.

وقالت الشركة الصينية إن الاتهامات الأمريكية لها بأنها تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة "غير مبررة".

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وأشارت إلى أنه لا ينبغي منعها من العمل في البلاد "بناء فقط على المخاوف الخاصة بالسياسة الخارجية في غياب أي دليل على أي مخالفات محددة".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت من لجة الاتصالات الفدرالية حرمان الشركة الصينية من التصريح للعمل في الولايات المتحدة بسبب المخاوف الأمنية.

المصدر: رويترز

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