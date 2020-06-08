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"الصحة العالمية" تعلن دعمها للمحتجين ضد العنصرية في الولايات المتحدة ودول أخرى

أخبار العالم

Reuters
المدير العام لمنظة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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أعلنت منظمة الصحة العالمية دعمها للاحتجاجات ضد العنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة ودول أخرى، إثر مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد، داعية المتظاهرين للالتزام بقواعد الصحة.

وقال المدير العام للمنظة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إيجاز صحفي قدمه الاثنين: "تدعم منظمة الصحة العالمية بالكامل مبدأ المساواة والحركة العالمية ضد العنصرية، نرفض التمييز بكافة أشكاله".

وأضاف: "نحث جميع المحتجين حول العالم للتظاهر بشكل آمن"، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مسافة متر بين شخص وآخر ونظافة اليدين وغطاء الأفواه عند السعال ووضع الكمامة خلال المشاركة في الاحتجاجات.

وتابع قائلا: "نذكر الجميع بضرورة البقاء في المنزل إذا شعرتم بالمرض والاتصال بمقدمي الرعاية الصحية".

المصدر: RT

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