الاتحاد الأوروبي يحضر لقمة ثنائية مع الصين

قالت فيرجيني باتو المتحدثة باسم مفوضية الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يأمل في عقد قمة ثنائية مع الصين نهاية الشهر الجاري.

وذكرت أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، سيعقد يوم غد لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأشارت فيرجيني باتو، إلى أن لقاء الغد يأتي ضمن إطار الحوار الدوري الاستراتيجي القائم بين بروكسل وبكين، وأن بوريل وبي سيبحثان التحضيرات للقمة المحتملة.

وأشارت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال لقاء الغد تتمحور حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية وسبل مكافحة وباء كوفيد 19.

وتابعت: "سيتم بحث المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، ونريد أن نرى كيف نتعاون معا بشكل أعمق لخفض التوتر في العالم".

كما ألمحت إلى أن المسؤول الأوروبي سيثير موضوع الوضع في هونغ كونغ، ومسألة حقوق الإنسان والحريات في الصين.

المصدر: adnki.net