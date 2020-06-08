واشنطن: مقاتلات "F-15E" قادرة على حمل القنابل النووية "B61-12"

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عن تنفيذ اختبارات ناجحة على قاذفة "F-15E Strike Eagle" للقنابل النووية من طراز "B61-12".

وذكرت مختبرات سانديا الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أن قاذفة من نوع "F-15E Strike Eagle" ألقت خلال تدريب تم تنفيذه مؤخرا نموذجا تدريبيا لقنبلة نووية من ارتفاع 7600 متر في ميدان تونوبا في ولاية نيفادا.

وقالت مختبرات سانديا: "هذه التجربة كانت الأخيرة في سلسلة الاختبارات التي هدفت لعرض مدى تطابق القنابل المستعادة من طراز B61-12 مع طائرة F-15E Strike Eagle".

وأضافت: "مختبرات سانديا الوطنية نفذت والقوات العسكرية الجوية الأمريكية عرضا لأداء هذه المجموعة في إطار اختبار عملي. وتم خلال التجربة إظهار عمل طاقم الطائرة وأداء أجهزة النصب وظروف إلقاء نموذج القنبلة وأداء الأسلحة".

وقالت: "اختبرنا عمل القنابل من طراز B61-12 في كل مراحل استخدامها، ونحن على قناعة تامة بأنها متطابقة مع F-15E Strike Eagle".

وذكرت مختبرات سانديا أن هذه الاختبارات تؤكد إمكانية تمديد استخدام قنابل B61-12، التي دخلت الخدمة منذ نحو 50 عاما، لمدة 20 سنة إضافية.

المصدر: وكالات