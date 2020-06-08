موسكو: الأمريكيون سخروا من روسيا عوضا عن شكرها على نقل روادهم إلى الفضاء

أعرب دميتري روغوزين مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن امتعاضه لنكران الأمريكيين الجميل، وعدم شكرهم لروسيا على تضامنها طيلة سنوات ونقلها روادهم من وإلى محطة الفضاء الدولية.

وقال: "عندما نجح شركاؤنا الأمريكيون في اختبار مركبتهم الفضائية مؤخرا، لم نسمع شيئا سوى التهكم والسخرية بحقنا، على الرغم من أنه كان من الواجب عليهم تقديم الشكر لمركبة "سويوز"، وللمهندسين السوفيت والروس الذين قاموا بتصميمها وتحديثها في السنوات الأخيرة".

وأشار روغوزين إلى أن "سويوز"، تعتبر المركبة المأهولة الأكثر موثوقية وأمانا في العالم.

المصدر: تاس