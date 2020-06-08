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كندا تقرر إعلان إجمالي الإصابات والوفيات بكورونا بدون تفصيل

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كندا تقرر إعلان إجمالي الإصابات والوفيات بكورونا بدون تفصيل
Reuters Blair Gable
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أكد رئيس مكتب الصحة العامة الكندي اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم بالإبلاغ فقط عن إجمالي حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه "لن يتم إعطاء تفاصيل يومية عن أعداد الإصابات والوفيات من اليوم فصاعدا، وسنكتفي بإعلان المجموع الكلي فقط".

وأعلنت السلطات الصحية في كندا اليوم الاثنين، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية يوم أمس 7 يونيو، 95 ألفا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة يوم السبت والتي كانت 95 ألفا و57 حالة إصابة بالفيروس.

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وأكدت أيضا، أن مجموع حالات الوفاة ارتفع ليصل إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة يوم السبت وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"

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