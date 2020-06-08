"رويترز": ترامب ينوي توقيع تشريع يعاقب مسؤولين صينيين بدعوى اضطهاد الأقليات المسلمة

أكد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينوي التوقيع على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين واقفين وراء اضطهاد أقلية الأيغور المسلمة.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب يؤيد هذا التشريع الذي صادق عليه الكونغرس، لكنه لم يذكر موعد التوقيع على الوثيقة.

وأقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي في مايو الماضي، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعتبر أنهم يقفون وراء اضطهاد الأيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم سنجان ذاتي الحكم، حيث تم حسب بيانات الأمم المتحدة، نقل أكثر من مليون مسلم إلى مخيمات خاصة أقامتها السلطات.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة التوتر المستمر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والذي تصاعد في الأشهر الماضية.

المصدر: "رويترز" + وكالات