نتنياهو يعلن وقف تخفيف القيود عقب "ارتفاع حاد للإصابات" بكورونا في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وقف حكومته عملية تخفيف القيود الصحية العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل ارتفاع حاد للإصابات الجديدة.

وقال نتنياهو، في ختام جلسة عقدها اليوم الاثنين مجلس الحكومة الخاص بتطورات الجائحة في إسرائيل: "أظهر لنا الخبراء أنه طرأ ارتفاع حاد جدا في عدد الإصابات بالفيروس. من المحتمل أننا نشهد تضاعفا في عدد المصابين كل عشرة أيام ولكنني آمل كثيرا في ألا يحدث ذلك".

وذكر: "قررنا قبل كل شيء إيقاف التسهيلات التي كان من المزمع القيام بها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسندرس ذلك مجددا خلال أسبوع. هناك استثناء واحد وهو قاعات الحفلات، سنسمح بفتحها وفقا لتعليمات وزارة الصحة وسنطلعكم حول ذلك لاحقا".

وتابع: "ما أكد عليه جميع الخبراء هو أنه يجب الحفاظ على القواعد الثلاث، أي ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة مترين بين بعضنا البعض وغسل اليدين".

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحه بالقول: "أطلب منكم، من أجل اقتصادنا وصحتنا وحياتنا جميعا - الرجاء التقيد بهذه التعليمات".

ولم يذكر نتنياهو بالتفصيل إجراءات التخفيف التي تم وقفها، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنها تشمل إعادة تشغيل خدمة القطارات ومعاودة فتح المسارح ودور العرض السينمائي.

وسجلت إسرائيل في المجمل 17863 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 298 حالة وفاة.

وبعد فرض القيود في بداية الجائحة، خففت الحكومة إجراءات العزل العام في منتصف أبريل الماضي وسمحت تدريجيا بمعاودة فتح المدارس والشركات ومراكز التسوق والشواطئ والمتاجر والمطاعم، لكن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة جديدة في أعداد المصابين بالفيروس.

المصدر: RT + وكالات