بولندا تغلق 12 منجما للفحم لوقف انتشار فيروس كورونا

أعلن ياتسيك ساسين نائب رئيس وزراء بولندا، أن بلاده ستغلق ابتداء من الثلاثاء ولمدة 3 أسابيع منجمي فحم مملوكين للدولة و10 مناجم لمجموعة (بي.جي.جي) بهدف وقف انتشار كورونا بين العمال.

وقال ساسين في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "مثل هذا الإجراء ضروري للقضاء في نهاية الأمر على هذه التفشيات الوبائية".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بي.ايه.بي)، أن "نسبة عمال الفحم بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد تبلغ في الوقت الحالي نحو 20 %".

وسجلت بولندا زيادة مطردة وسريعة في عدد حالات الإصابة بالفيروس بين عمال المناجم، حيث كشف عن أكبر عدد من الإصابات في المنطقة جنوبي البلاد.

المصدر: "رويترز"