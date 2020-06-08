ألمانيا لم نتلق تأكيدا رسميا من واشنطن بصدد سحب قواتها

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها لم تتلق تأكيدا رسميا من واشنطن بشأن قرار سحب آلاف عناصر القوات الأمريكية من ألمانيا، مشددة على أن وجود هذه القوات يخدم كل الدول أعضاء الناتو.

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وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور في مؤتمر صحفي: "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه"، وأضافت: "الحقيقة هي أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي الأمن الأمريكي أيضا. هذه هي الأسس التي نعمل بها معا".

يأتي ذلك، بعدما أعلن مسؤول أمريكي كبير الجمعة الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا، حيث سيقلص هذا التحرك عدد القوات الأمريكية بألمانيا إلى 25 ألف جندي.

وتعد هذه الخطوة إن تمت، أحدث تطور في العلاقات بين برلين وواشنطن، والتي سادها التوتر في أحيان كثيرة خلال رئاسة ترامب، الذي مارس ضغوطات على برلين لتزيد الإنفاق الدفاعي واتهمها بأنها "رهينة" لروسيا بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية.

وقال توماس كلاين-بروكهوف نائب الرئيس في صندوق مارشال الألماني في برلين الذي يروج للعلاقات الأمريكية الأوروبية، إن القرار "مؤلم قليلا كالانتقام".

وأضاف: "تابعت تلك العلاقة على مدى الـ35 سنة الماضية من حياتي المهنية، ولا أتذكر نقطة ضعف في العلاقة أكثر من الراهنة. ترامب لا يرى في أنغيلا ميركل على ما يبدو، سوى منافس منهجي".

وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس وصف بوقت سابق علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة" وأبدى أسفه لنية واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا.

المصدر: رويترز