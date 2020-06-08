بريطانيا تسجل تراجعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 55 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، في تراجع ملموس جديد لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي في البلد الذي يعتبر من أكبر بؤر التفشي في العالم.

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وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الاثنين، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 55 حالة، لتصل إلى مستوى 40597.

وتشهد بريطانيا تراجعا كبيرا ومستمرا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سجلت في إحصائية يوم 5 يونيو 357 حالة، وفي 6 يونيو 204، وفي 7 يونيو 77.

في غضون ذلك، أشارت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مصادر رسمية للبيانات الخاصة بالفيروس في البلاد، إلى أن عدد الوفيات المشتبه بها جراء الجائحة في بريطانيا تجاوز نقطة 50000 حالة.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1205 حالات جديدة ليبلغ مستوى 287399.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة كذلك انخفاضا متواصلا، حيث سجلت في إحصائية 5 يونيو 1650 حالة، وفي 6 يونيو 1557، وفي 7 يونيو 1326.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: RT + "رويترز"