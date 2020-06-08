تمازج مشاعر الفرح بالاحتجاج في تظاهرات أمريكا باحتفال عروسين بزفافهما بين المتظاهرين (صور وفيديو)

اختلط الاحتجاج بالفرح في تظاهرات أمريكا عقب مقتل المواطن جورج فلويد، حيث انضم عروسان كانا يقيمان حفل زفافهما، في ولاية فيلادلفيا للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.

إقرأ المزيد

وشهدت تظاهرة الاحتجاج في ولاية فيلادلفيا حفل زفاف العروسين اللذين قررا الانضمام للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد عقب مقتل المواطن ذي البشرة السمراء على يد شرطي أبيض، وسط ترحيب كبير من المحتجين، وفق ما ذكره موقع صحيفة"إندبندنت".

وبدأ مايكل غوردن وزوجته كيري آن، حفل زفافهما الصغير أمام فندق لوغان وسط تصفيق حار من المتظاهرين، و"انتهى الأمر إلى أن تكون لحظة قوية للغاية"، وفق ما أفادت كيري (35 عاما).

وأضافت: "في يوم زفافنا، ألتقي بزوجي كرجل أسود قوي وممثل جيد لما نحن عليه كشعب، كمثل باقي رجالنا... نحن نشعر بحركة الناس، وقد كانت لحظة تمكينية بالنسبة لنا".

من جهته، أفاد زوجها مايكل غوردن (42 عاما) أنهما يتعاطفان مع القضية المطروحة بشأن العنصرية، كونه من أصل كاريبي وزوجته من أصل جامايكي، فبالنسبة لكليهما، الوقفة التضامنية تمنحهما طاقة إيجابية، خصوصا في يوم زفافهما.

هذا الاحتفال، أعاد للبعض بالذاكرة لحفلات الزفاف التي شهدتها جميع المناطق اللبنانية في انتفاضة 17 أكتوبر، إذ عمد الكثيرون إلى توثيق هذه اللحظة الكبيرة في حياتهم لترتبط بلحظة مهمة في تاريخ لبنان.

المصدر:"النهار"+موقع إبدبنت