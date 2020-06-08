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مالطا توافق على دخول أكثر من 400 لاجئ من ليبيا

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مالطا توافق على دخول أكثر من 400 لاجئ من ليبيا
مالطا توافق على دخول أكثر من 400 لاجئ قادمين من ليبيا
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وافقت مالطا على دخول أكثر من 400 لاجئ قادمين من ليبيا، بعد أن رفضت كل الدول الأوروبية استقبالهم.

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مالطا تنقذ 140 مهاجرا وتبقيهم على متن سفينة سياحية خارج المياه الإقليمية
مالطا تنقذ 140 مهاجرا وتبقيهم على متن سفينة سياحية خارج المياه الإقليمية

وفي وقت سابق، أنقذ حرس السواحل في مالطا 140 مهاجرا، كانوا على متن زورق تعرض للغرق، لكن السلطات رفضت نزولهم إلى أراضيها وأبقتهم على متن سفينة سياحية مؤجرة خارج مياهها الإقليمية.

وتم نقل المهاجرين إلى السفينة السياحية بعد ظهر الجمعة، لتنضم إلى سفينتين أخريين تم استئجارهما قبل أسبوعبن لنفس الغرض وتقلان 160 مهاجرا.

وأصرت الحكومة المالطية على أنها لن تسمح لأي مهاجر بالنزول على أراضيها، قائلة إن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تف بوعودها بقبول مهاجرين آخرين بعد نزولهم في أراضيها.

مالطا توافق على دخول أكثر من 400 لاجئ من ليبيا
مالطا توافق على دخول أكثر من 400 لاجئ من ليبيا

المصدر: وكالات

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