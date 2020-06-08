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رئيس مولدوفا يتهم صديقا لبوروشينكو بمحاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد

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رئيس مولدوفا يتهم صديقا لبوروشينكو بمحاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد
Sputnik
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اتهم الرئيس المولدوفي إيغور دودون، الأوليغارشي فلاديمير بلوتنيوك، الذي يدعى أنه صديق الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، بمحاولة الاستيلاء على السلطة في مولدوفا.

وقال دودون، إن هذا الأوليغارشي، الذي غادر البلاد لا يزال يزعزع الوضع السياسي. وأشار إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في القضية الجنائية ضد بلوتنيوك، وتأمل النيابة بالعام بالقبض عليه، لتحميله المسؤولية الجنائية.

وأضاف دودون: "إن الخوف بالذات والرغبة في الانتقام، تفسر سبب الهجمات الإعلامية على مؤسسات الدولة، فضلا عن محاولات إنشاء تحالفات" ظرفية "للإطاحة بالحكومة وعرقلة أنشطة مؤسسات الدولة".

فلاديمير بلوتنيوك، رجل أعمال وسياسي، يعتبر الأغنى والأكثر نفوذا في مولدوفا. قاد الحزب الديمقراطي، الذي خسر في يونيو 2019 مكانته كحزب حاكم في البلاد.

المصدر: لينتا رو

 

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