تركيا تسلم البرازيل 650 جهاز تنفس من صنعها

أعلنت تركيا استكمال عملية تصدير 650 جهازا للتنفس الصناعي محلية الصنع إلى البرازيل، ليتم استخدامها بعلاج مصابي فيروس كورونا، معتبرة أن هذه الأجهزة التركية، أضحت بمثابة "نفس" للعالم.

ونشر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، مشاهد عبر حسابه في "تويتر"، الأحد، تظهر تسليم شحنة الأجهزة للسلطات في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وقال ورانك، إن مشاهد التسليم تجسد الإنجازات الوطنية التي تحققها تركيا على صعيد التكنولوجيا.

وأشار إلى أن أجهزة التنفس الصناعي التركية المخصصة لمراكز العناية المركزة، أضحت بمثابة "نفس" للعالم.

كما أشاد بالقيم الإنسانية التي تتبناها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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في السياق، ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن تركيا استكملت تسليم 650 من أصل 1500 جهاز للتنفس الاصطناعي بيعت للبرازيل.

وأكدت أن السلطات البرازيلية ستقوم فورا بتوزيع الأجهزة على المستشفيات.

والبرازيل التي يتجاوز عدد سكانها الـ210 ملايين نسمة، تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الإصابات بكورونا، وبلغت 678 ألفا و360، توفي منهم 36 ألفا و78، وتعافى 302 ألف و84، حتى مساء الأحد.

المصدر: "الأناضول"