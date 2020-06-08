البرازيل تنشر إجمالي الإصابات والوفيات بكورونا بدلا من الأعداد اليومية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنه تم تسجيل وفاة 37 ألفا و312 حالة بفيروس كورونا، في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة 685 ألفا و427 حالة.

وسجلت البرازيل في المجمل حتى يوم السبت 35 ألفا و930 حالة وفاة، و672 ألفا و846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وعلى عكس الأيام السابقة نشرت الحكومة إحصاءات تراكمية حتى يوم الأحد وليس حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار مسؤولون في البرازيل إلى أن إعلان العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، جاء بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات في البلاد إيطاليا لتصبح البرازيل حاليا ثالث أكبر دولة من ناحية الوفيات بسبب كورونا في العالم.

من جهته، أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، التغيير في أرقام وزارة الصحة بعد أن تحول موقعها إلى مجرد نشر أرقام يومية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهدد بولسونارو الجمعة الماضي، بـ"إنهاء عضوية البرازيل في منظمة الصحة العالمية"، متهما إياها بـ"التحيز الإيديولوجي".

وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي في نشر الأرقام في الساعة 10 مساء بدلا من 7 مساء، مما يعني أنها جاءت "عقب انتهاء البرنامج الإخباري الأكثر مشاهدة في البرازيل".

المصدر: "رويترز"