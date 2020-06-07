جونسون: "أعمال البلطجة" أفسدت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا "أفسدتها أعمال البلطجة"، محذرا من أن المسؤولين عن ذلك سيحاسبون.

وقال إن "الناس لهم الحق في الاحتجاج السلمي مع مراعاة التباعد الاجتماعي لكن ليس من حقهم مهاجمة الشرطة".

وأضاف أن "هذه المظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهي خيانة للغرض الذي تدعمه والمسؤولون عن ذلك سيحاسبون".

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وكان عشرات الآلاف من المحتجين قد خرجوا إلى الشوارع في لندن الأحد للتظاهر لليوم الثاني على التوالي والتنديد بعنف الشرطة، تضامنا مع المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة.

وأصيب 14 من أفراد الشرطة أثناء الاشتباكات السبت قرب مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت بلندن.

المصدر: رويترز