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الجيش الأمريكي يعلن انسحاب الحرس الوطني من واشنطن

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الجيش الأمريكي يعلن انسحاب الحرس الوطني من واشنطن
AFP MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
وزير الجيش الأمريكي رايان ماكارثي
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قال وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي، إن جميع رجال الحرس الوطني القادمين من خارج الولاية سيعودون إلى ثكناتهم اليوم بعد الانتهاء من مهامهم في العاصمة واشنطن.

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وشدد مكارثي على أنه لم يتم استخدام أي من القوات العسكرية الفعلية لدعم إنفاذ القانون في واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر يوم الأحد قوات الحرس الوطني بالانسحاب من العاصمة واشنطن، بعد انحسار حدة الاحتجاجات فيها.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي اللجوء إلى قوات الحرس الوطني مرة أخرى إذا ما تأججت الاحتجاجات في قادم الأيام.

وشهدت العديد من مدن الولايات المتحدة في الأيام الماضية احتجاجات ضخمة منددة بالعنصرية، بعد مقتل مواطن من أصل إفريقي على أيدي الشرطة.

المصدر: RT

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