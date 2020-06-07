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عمدة نيويورك يعلن عن خطة كبرى لإصلاح الشرطة

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عمدة نيويورك يعلن عن خطة كبرى لإصلاح الشرطة
AFP Bryan R. Smith
عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو
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أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، عن مجموعة من المقترحات لإصلاح الشرطة في المدينة، وذلك على خلفية الاحتجاجات في أعقاب مقتل جورج فلويد.

وبين الإجراءات التي اقترحها دي بلاسيو تحويل التمويل من الشرطة إلى برامج اجتماعية وشبابية.

وقال دي بلاسيو إن "التفاصيل سيتم تحديدها أثناء العمل على الميزانية خلال الأسابيع القادمة. لكنني أود أن يفهم المواطنون أننا ملتزمون بتحويل الموارد من أجل ضمان التركيز على الشباب".

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كما أيد تعديل القوانين الخاصة بانضباط الشرطة، ونقل مهام حماية التجارة في الشوارع من الشرطة إلى أجهزة مدنية، بالإضافة إلى توظيف مسؤولين لتأدية مهام "حلقة الوصل" بين المجتمع والشرطة.

وأضاف أن تلك الإصلاحات هي "البداية" فقط، مؤكدا عزمه على "تغيير الوضع" في المدينة خلال 18 شهرا.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات المواطنين ضد عنف الشرطة والعنصرية على إثر مقتل فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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