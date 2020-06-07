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وزير الري الإثيوبي يراقب آخر أعمال بناء سد النهضة ويتحدث عن أول ملء بالمياه

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وزير الري الإثيوبي يراقب آخر أعمال بناء سد النهضة ويتحدث عن أول ملء بالمياه
Reuters
وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي
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نشر وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، صورا التقطت الأحد أثناء زيارته وفريق حكومي لسد النهضة، للوقوف على أعمال البناء قبل بدء الجدول الزمني لملء الخزان في يوليو المقبل 2020.

ونشر بيكيلي الصور على حسابه في "فيسبوك" وأرفقها بتعليق قال فيه إن فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة.

وزير الري الإثيوبي يراقب آخر أعمال بناء سد النهضة ويتحدث عن أول ملء بالمياه
facebook.com/Seleshi Bekele

وأضاف أن الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان.

وزير الري الإثيوبي يراقب آخر أعمال بناء سد النهضة ويتحدث عن أول ملء بالمياه
facebook.com/Seleshi Bekele

والتقط الوزير صورة أمام الممر الأوسط للسد البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر.

وتنوي إثيوبيا الشروع في الملء الأول للسد الشهر القادم بالتزامن مع بداية فيضان النيل الأزرق، على أن تستمر العملية حتى نهاية فصل الشتاء بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب ليبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

المصدر: RT

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