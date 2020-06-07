الديمقراطيون حذرون في تأييد مطلب المحتجين وقف تمويل الشرطة

رغم تأييد الديمقراطيين للاحتجاجات في الولايات المتحدة المنددة بمقتل جورج فلويد، أعربوا عن حذرهم حتى الآن إزاء دعوات المحتجين لوقف تمويل الشرطة.

وقال كوري بوكر عضو مجلس الشيوخ في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، إنه يتفهم الشعور الذي يدفع إلى المطالبة "بوقف تمويل الشرطة"، لكنه لن يستخدم هذه العبارة.

وأشار حكيم جيفريز زعيم كتلة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي والنائب عن ولاية نيويورك إلى أنه لا يدعم أي خطط لخفض تمويل الشرطة في ولايته.

وأضاف: "يجب النظر إلى الأمر، على أساس كل حالة على حدة".

ويستعد الديمقراطيون بقيادة مشرعين من أصول إفريقية، لطرح مشروع قانون يوم الاثنين، يعارض عنف الشرطة والظلم العنصري، ويشمل تسهيل مقاضاة الضباط الذين يقدمون على قتل المطلوبين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيتضمن أي تخفيضات في التمويل الاتحادي لدوائر الشرطة.

واستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القضية للهجوم على جو بايدن نائب الرئيس السابق ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب في تغريدة على توتير اليوم الأحد: "البليد جو بايدن والديمقراطيون اليساريون المتطرفون يريدون وقف تمويل الشرطة... وأنا أريد قوات إنفاذ قانون عظيمة ذات تمويل جيد. أريد فرض القانون والنظام!".

المصدر: رويترز