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عمدة أتلانتا تعبر عن "اشمئزازها" من ذكر ترامب اسم جورج فلويد

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عمدة أتلانتا تعبر عن
Reuters SHANNON STAPLETON
عمدة مدينة أتلانتا بولاية جوجيا الأمريكية، كيشا لانس بوتومز
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عبرت عمدة مدينة أتلانتا بولاية جوجيا الأمريكية كيشا لانس بوتومز، عن "اشمئزازها" من ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم جورج فلويد.

وقالت بوتومز في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أنه لو كان الرئيس يريد أن يقول شيئا، لكان من المناسب أكثر أن يتحدث عن عائلة فلويد"، مضيفة أن تعليقات ترامب تظهر أنه "غير قادر على إبداء أدنى قدر من التقمص الوجداني".

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وتابعت: "هو يخطئ مرة تلو الأخرى، وأعتقد أننا يجب ألا نتوقع أي شيء أكثر من ذلك من جهته".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات ترامب التي أدلى بها في سياق كلمته عن التوقعات الاقتصادية وفرص العمل، والتي ذكر فيها اسم المواطن جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة.

وقال ترامب في كلمته المثيرة للجدل إنه يأمل بأن "جورج فلويد ينظر من السماء إلينا الآن ويقول إن شيئا عظيما يحدث في بلادنا"، وذلك في معرض الحديث عن التقدم في محاربة البطالة.

المصدر: سي إن إن

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