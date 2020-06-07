أدرعي ينشر فيديو قديما عن احتلال الجيش الإسرائيلي للقدس عام 67

في الذكرى الـ53 للنكسة، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو أرشيفيا لاحتلال مدينة القدس خلال حرب الأيام الستة عام 1967.

وعلق أدرعي على الفيديو قائلا: "في مثل هذا اليوم من حرب الأيام الستة حرر جيش الدفاع أورشليم القدس".

سجّل يا تاريخ...

في مثل هذا اليوم من #حرب_الأيام_الستة، حرّر #جيش_الدفاع#أورشليم_القدس...استمعوا إلى تسجيلات الأجهزة اللاسلكية من العام ١٩٦٧ pic.twitter.com/NaHQEtRMdq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2020

وفي السابع من يونيو 1967، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة القدس في نكبة ثانية لفلسطين بعد نكبة 1948، ليفرض سيطرته على المدينة بالكامل في العاشر من يونيو حين دخلت القوات الإسرائيلية إلى باحة الأقصى ووصلت إلى حائط البراق.

المصدر: RT