وزير ألماني يدعو لتشكيل "ناتو للصحة" في أوروبا

اقترح وزير الصحة الألماني ينس شبان، تشكيل تحالف أوروبي على غرار حلف الناتو، لتنسيق إدارة الأزمات في مجال الصحة على غرار أزمة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقال الوزير في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن "التحالف الجديد قد يكون شبيها بالناتو في مجال الرعاية الصحية".

ودعا إلى وضع آليات مشتركة يكون بوسع الخبراء والأطباء الاستفادة منها، وتساعد في حشد الموارد الضرورية.

وأشار إلى ضرورة توسيع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، وتحويله إلى ما يشبه معهدا أوروبيا لعلم الفيروسات.

المصدر: نوفوستي