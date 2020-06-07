إفريقيا.. حصيلة إصابات كورونا تجاوزت 176800 حالة ووفياته 5 آلاف

أعلن الاتحاد الإفريقي أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في دول إفريقيا تجاوز 5 آلاف حالة، والإصابات 176800 حالة.

وحسب بيانات نشرها الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في دول القارة خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 7526 حالة لتبلغ 176807.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن العدوى في إفريقيا 5071 حالة بعد تسجيل 169 وفاة إضافية فيما تماثل 81780 مريضا للشفاء.

وسجل العدد الأكبر من الإصابات في جنوب إفريقيا حيث بلغ عددها 45973 حالة، بينها 952 وفاة، و24258 حالة شفاء.

وتأتي مصر في المركز الأول بين البلدان الإفريقية من حيث عدد الوفيات بـ1198 حالة.

وفي منطقة جنوب الصحراء تقع نيجيريا في المركز الثاني بعد جنوب إفريقيا بعدد إصابات كورونا (12233 إصابة و342 وفاة)، تليها غانا (9462 إصابة و44 وفاة).

المصدر: تاس