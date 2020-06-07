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إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53

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إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى 53
Reuters REMO CASILLI
روما
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سجلت إيطاليا اليوم الأحد تراجعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 53 حالة مقابل 72 في إحصائية أمس السبت.

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وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 53 حالة، وإن إجمالي عدد الضحايا منذ اندلاع الجائحة بلغ 33899.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع مستمر لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 4 يونيو إلى 88 حالة، وفي 5 يونيو إلى 85، وفي 6 يونيو إلى 72.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 197 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 234998.

المصدر: وكالات

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