روسيا: نبحث مع الصين سبل مواجهة الضغط الغربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا والصين بدأتا بحث طرق لمواجهة الضغط الممارس من الدول الغربية منذ 2019.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1": "لدينا حوار بناء مع نظرائنا الصينيين​​​. ناقشنا هذا الموضوع قبل حوالي سنة أو حتى أقل من ذلك، عندما لم يسمع في حينه الخطاب الناقد للصين الذي بدأ في الأشهر الأخيرة، وتوقعناه خلال المشاورات".

وأضافت: "لقد شاركنا مع الصينيين التجربة الروسية التي تمثلت في الروسوفوبيا وتوجيه الاتهامات التي لا أساس لها، وشن الحملات الإعلامية، واضطهاد وسائل الإعلام الروسية، وطرد الدبلوماسيين الروس والجوانب الإعلامية لكل هذه القضايا بينها الملاحقات المالية، بما في ذلك على المستوى التشريعي، بحق مكاتب المراسلين الروسية، والغرامات التي لا نهاية لها والحرمان المستمر من الاعتمادات".

وتابعت: "تحدثت عن كل ذلك مع نظيرتي الصينية عام 2019، وانطلقنا تماما من نفس المواقف في ما يخص الأسباب الجذرية وطريقة عمل شركائنا الغربيين، والطرق التي يمكن مقاومتهم عبرها".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية، وقضية هونغ كونغ، والوضع في بحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات