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ضبط 2020 كغ من الكوكايين في هولندا (صورة)

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ضبط 2020 كغ من الكوكايين في هولندا (صورة)
Reuters Piroschka Van De Wouw
ميناء روتردام.
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أعلنت السلطات الهولندية اليوم الأحد، أن عناصر الجمارك في مدينة روتردام، ضبطوا 2020 كيلوغراما من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 151 مليون يورو.

وذكر مكتب الادعاء في روتردام أن عناصر الجمارك عثروا على المخدرات يوم 6 يونيو في شحنة موز قادمة من مدينة غواياكيل في الإكوادور ومتجهة إلى شركة في هنغاريا.

واعتبر الادعاء أن الشركة التي كانت من المقرر أن تستلم الشحنة "لا علاقة لها على ما يبدو بهذه المخدرات".

وتمكن مسؤولو الجمارك في ميناء روتردام من ضبط نحو 38 ألف كيلوغرام من الكوكايين العام الماضي.

المصدر: RT + "رويترز"

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