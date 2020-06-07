ضبط 2020 كغ من الكوكايين في هولندا (صورة)

أعلنت السلطات الهولندية اليوم الأحد، أن عناصر الجمارك في مدينة روتردام، ضبطوا 2020 كيلوغراما من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 151 مليون يورو.

وذكر مكتب الادعاء في روتردام أن عناصر الجمارك عثروا على المخدرات يوم 6 يونيو في شحنة موز قادمة من مدينة غواياكيل في الإكوادور ومتجهة إلى شركة في هنغاريا.

واعتبر الادعاء أن الشركة التي كانت من المقرر أن تستلم الشحنة "لا علاقة لها على ما يبدو بهذه المخدرات".

De @Douane heeft zaterdag 6 juni tijdens een controle in de Rotterdamse haven ruim 2020 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container geladen met bananen. https://t.co/DPkZcJQWF1pic.twitter.com/MnUOjU3YMG — OM Rotterdam (@OM_Rotterdam) June 7, 2020

وتمكن مسؤولو الجمارك في ميناء روتردام من ضبط نحو 38 ألف كيلوغرام من الكوكايين العام الماضي.

المصدر: RT + "رويترز"