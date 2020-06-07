البابا فرنسيس يحذر إيطاليا من الاحتفال بالنصر على جائحة كورونا قبل الأوان

حذر البابا فرنسيس الإيطاليين من الاستعجال في الاحتفال بالنصر على جائحة فيروس كورونا، ومغبة التخلي عن الحرص في مواجهتها قبل الأوان رغم تراجع معدلات الإصابة في البلاد.

وألقى البابا عظته الأسبوعية اليوم الأحد بحضور مئات الأشخاص في ساحة القديس بطرس وتفاعل مترافق عندما قال إن وجودهم على الرغم من أنه أقل مما كان "يعد مؤشرا على أن إيطاليا تخطت المرحلة الحرجة من الجائحة".

لكنه أضاف: "احذروا! لا تحتفلوا بالنصر قبل الأوان! لا تزال هناك ضرورة للالتزام الصارم بالقواعد السارية لأنها تساعدنا في منع تقدم الفيروس".

وأشار إلى أن فيروس كورونا لا يزال يحصد العديد من الأرواح في العالم، معربا عن تضامنه مع ذوي الضحايا ومع المصابين بالفيروس.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ4 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بـ33846 حالة، والـ7 من حيث حصيلة الإصابات بـ234801 حالة.

وتراجع عدد الوفيات اليومي من زهاء ألف قبل شهر، إلى 72 أمس السبت، ودخلت إيطاليا المرحلة الأخيرة من تخفيف القيود في 3 يونيو بالسماح للمواطنين بالتنقل في أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات