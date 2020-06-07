نتنياهو يحث المجتمع الدولي على فرض عقوبات "معوقة" على طهران

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دول العالم على فرض عقوبات "معوقة" على إيران، مجددا تعهده بعدم السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم الأحد: "أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال نهاية الأسبوع أن إيران رفضت السماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع سرية قامت فيها إيران بأنشطة نووية عسكرية سرية".

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وتابع: "إيران تنتهك التزاماتها بشكل ممنهج أيضا بما يخص إخفاء المواقع النووية وتخصيب المواد القابلة للانشطار وهناك انتهاكات أخرى. أؤمن بأنه آن الأوان، وأعتقد أنه كان يجب القيام بذلك من قبل، ولكن بالتأكيد يجب القيام بذلك الآن على ضوء هذه الاكتشافات، لانضمام المجتمع الدولي إلى الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات معوقة على إيران".

وأكد نتنياهو أن وباء فيروس كورونا "لن يخفف من عزيمتنا على التحرك ضد العدوان الإيراني"، مكررا أن إسرائيل "لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا على حدودنا".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت في تقرير أصدرته يوم الجمعة إيران إلى التعاون معها بشكل كامل، معربة عن قلقها إزاء رفض السلطات الإيرانية خلال الساعات الماضية إتاحة وصول خبراء الوكالة إلى اثنين من المواقع التي تثير اهتمامها.

المصدر: RT