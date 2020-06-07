انتكاسة أخرى بالبحث عن عقار لكورونا في اليابان

أعلنت شركة "فوجي فيلم هولدنجز" اليابانية أن أبحاثها على عقار أفيجان كعلاج محتمل لمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا قد تمتد حتى يوليو المقبل، ما يعد انتكاسة جديدة للشركة.

وقال متحدث باسم "فوجي فيلم": "هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو"، وذلك ردا على تقرير لصحيفة "نيكي" الاقتصادية، أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده بسبب نقص المرضى الذين يتعين إجراء تجارب عليهم.

وبعدما فقدت حكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، الأمل في الحصول على موافقة على العقار بنهاية مايو، كان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر.

لكن الباحثين لم يتمكنوا سوى من الحصول على 70% من المرضى اللازمين للتجارب، ولأن الحصول على النتائج يستغرق 28 يوما، فسوف تستمر العملية حتى يوليو على أقرب تقدير، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيكي" نقلا عن مصدر لم تسمه.

وتسابق شركات الأدوية في أنحاء العالم الزمن لإنتاج لقاح لفيروس كورونا الذي أصاب نحو 7 ملايين في مختلف أنحاء العالم، فيما حصد أرواح حوالي 400 ألف شخص.

المصدر: رويترز